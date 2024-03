Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Czerwona Królowa powróci na Prime Video z 2. sezonem 0

Czerwona Królowa to najchętniej oglądana hiszpańska produkcja własna Prime Video, która odniosła sukces w Hiszpanii, jak i w wielu krajach na świecie m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Indiach, Meksyku i Australii.

Czerwona Królowa powróci na Prime Video z 2. sezonem, a Victoria Luengo i Hovik Keuchkerian ponownie wcielą się w główne role. Nowa odsłona będzie oparta na sequelu autorstwa Juana Gómeza-Jurado, "Loba Negra. Czarna Wilczyca", i wraz z 1. sezonem będzie dostępna na Prime Video w 240 krajach na świecie.

Czerwona Królowa, po trzech dniach od premiery stała się najczęściej oglądaną lokalną produkcją

własną Prime Video w Hiszpanii. Serial spodobał się również widzom na całym świecie, znajdując się w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych tytułów Prime Video w ponad 120 krajach, w tym w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Indiach, Meksyku i Australii. Produkcja została doceniona przez widzów Rotten Tomatoes ze zweryfikowanym wynikiem oglądalności wynoszącym 98%.

Bardzo się cieszymy, że Czerwona Królowa odniosła tak duży sukces na świecie. Antonia i Jon rozkochali globalną publiczność Prime Video dzięki wzajemnej chemii, jak i umiejętnościom rozwiązywania zagadek kryminalnych. Z niecierpliwością czekamy na pierwszy klaps i ciąg dalszy tej porywającej historii zanurzonej we wszechświecie stworzonym przez Juana Gómeza-Jurado.

powiedziała Maria José Rodríguez, szefowa działu hiszpańskich produkcji własnych w Prime Video

Z IQ wynoszącym 242, Antonia Scott oficjalnie jest najinteligentniejszą osobą na świecie. ​Jej inteligencja uczyniła ją "Czerwoną Królową" tajnego i eksperymentalnego projektu policyjnego. Kiedy syn potężnego potentata zostaje bestialsko zamordowany, a córka najbogatszego człowieka ​w Hiszpanii porwana, organizacja Czerwonej Królowej włącza się do sprawy. Mentor Antonii, jej były szef, zwraca się do Jona Gutiérreza, baskijskiego policjanta, aby ponownie aktywować Antonię. Zwichrowana gra w kotka i myszkę, w której Jon i Antonia zaplątują się podczas śledztwa, pomaga im odkryć, że podziwiają i uzupełniają się wzajemnie niemal tak samo mocno, jak irytują. Czerwona Królowa to przerażający thriller osadzony w Madrycie, mieście, które odgrywa kluczową rolę w tej historii. Serial łączy w sobie wartką akcję śledztwa z chemią pomiędzy dwoma głównymi bohaterami.

Ekranizacja jest adaptacją bestsellerowej międzynarodowej serii thrillerów autorstwa Juana Gomeza-Jurado.

