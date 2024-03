Na opublikowanych dwóch fotografiach widzimy Michaela Keatona, który powraca do tytułowej roli oraz Winonę Ryder, Jennę Ortegę, Catherinę O'Harę i Justina Therouxa. Czwórka ta ubrana jest w typowo pogrzebowe stroje. Kogo żegnają, tego nie wiemy.

Burton w jednym z wywiadów ujawnił, że akcja sequela dzieję się kilkadziesiąt lat później, a zaczyna się śmiercią w rodzinie. Nie zdradził jednak kto umrze.