Beetlejuice wyłania się w pierwszym zwiastunie sequela ''Soku z żuka'' 0

Warner Bros. prezentuje pierwszy zwiastun oczekiwanego filmu Tima Burtona Beetlejuice Beetlejuice. Projekt ten jest sequelem kultowego filmu reżysera z 1988 roku pod tytułem Sok z żuka.

Opublikowane wideo daje nam pogląd na scenę wyłonienia się Beetlejuice’a, którego po latach ponownie portretuje Michael Keaton. Widzimy także głównych bohaterów, w tym Jennę Ortegę i Winonę Ryder. Mamy ukazaną też scenę pogrzebu, jednak dalej nie wiemy kto jest chowany.

Sok z żuka powraca! Po nieoczekiwanej tragedii rodzinnej trzy pokolenia rodziny Deetz wracają do domu w Winter River w Connecticut. Życie Lydii, wciąż nawiedzanej przez Beetlejuice’a, zostaje wywrócone do góry nogami, gdy jej zbuntowana nastoletnia córka, Astrid, odkrywa na strychu tajemniczy model miasta, a portal do Zaświatów zostaje przypadkowo otwarty. Ponieważ w obu światach zaczynają pojawiać się kłopoty, jest tylko kwestią czasu, zanim ktoś trzykrotnie wypowie imię Beetlejuice, a złośliwy demon powróci, by rozpętać swój własny rodzaj chaosu.

W obsadzie Beetlejuice Beetlejuice są także Willem Dafoe, Monica Bellucci, Justin Theroux, Catherine O'Hara i Arthur Conti.

Kinowa premiera filmu 6 września.

Źrodło: Warner Bros. Pictures