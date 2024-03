Eric Bana powraca, aby rozwiązać nową zagadkę w zwiastunie filmu "Susza 2: Force of Nature" 0

Korporacyjne wyjazdy integracyjne rzadko należą do przyjemnych rzeczy. Ten szybko zamienia się w koszmar, kiedy okazuje się, że z grupy pięciu współpracowniczek wróciły tylko cztery… Thriller na podstawie powieści Jane Harper. W roli głównej Eric Bana. Prezentujemy zwiastun produkcji Susza 2: Force of Nature.

kadr z filmu "Susza 2: Force of Nature"

Agent Aaron Falk powraca, by rozwikłać sprawę zaginięcia w australijskim buszu. W noc swojego zniknięcia Alice Russel wykonała tylko dwa telefony – jeden alarmowy i jeden do Aarona. Bardzo szybko okazuje się, że każda z uczestniczek wyprawy przedstawia nieco odmienną wersję wydarzeń. Podczas śledztwa, które prowadzi go w głąb mrocznego lasu, agent Falk odkrywa tajemnice kryjące się w cieniu gór. Próbuje rozwikłać plątaninę relacji osobistych i zawodowych łączących pięć kobiet, którym nie są obce podejrzliwość i zdrada – ale czy to wystarczy, by zabić?

Za reżyserię odpowiada twórca pierwszej części z 2020 roku, czyli Robert Connolly. W obsadzie znajdują się także Anna Torv, Deborra-Lee Furness oraz Sisi Stringer.

Produkcja miała swoją premierę w lutym, a trafi do naszych kin 17 maja 2024 roku.

Źrodło: M2 Films