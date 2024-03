"Kinds of Kindness'' - pierwsza zapowiedź nowego filmu Emmy Stone i Yorgosa Lanthimosa 0

Searchlight Pictures opublikowało zwiastun Kinds of Kindness najnowszego filmu Yorgosa Lanthimosa po oscarowych Biednych istotach. Film będzie miał premierę w kinach 21 czerwca 2024 roku.

kadr z filmu "Kinds of Kindness"

Kinds of Kindness, to tryptyk opowiadający historię człowieka pozbawionego wyboru, który próbuje przejąć kontrolę nad własnym życiem; policjant zaniepokojony faktem, że jego zaginiona na morzu żona wróciła i wydaje się być inną osobą; oraz kobietę zdeterminowaną, by znaleźć konkretną osobę ze specjalnymi zdolnościami, której przeznaczeniem jest zostać cudownym przywódcą duchowym.

Film nakręcony został pod koniec 2022 roku w Nowym Orleanie, ale jego premiera ma miejsce dopiero teraz. Pierwotnie nosił tytuł And. Scenariusz Kinds of Kindness napisał Lanthimos wraz z Efthimis Filippou. Oprócz Stone w obsadzie są także Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie i Hunter Schafer.

Dla Stone i Lanthimosa jest to trzecia współpraca, po Biednych istotach i Faworycie. Pierwszy z wymienionych filmów otrzymał aż cztery Oscary, a nominowany był w 11 kategoriach.

Źrodło: Movieweb