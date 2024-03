Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Aktorka z polskimi korzeniami w filmie u boku gwiazdy francuskiego kina - oto zwiastun "Rosalie" 0

Nadia Tereszkiewicz na co dzień mieszkająca i robiąca karierę we Francji, wystąpiła w nowej produkcji Rosalie, którą już od 12 kwietnia będzie można oglądać w polskich kinach. W filmie opowiadającym historię młodej kobiety, obdarzonej wyjątkową tajemnicą, partneruje jej gwiazda francuskiego kina – Benoît Magimel.

Francja, lata 70. XIX wieku. Rosalie to młoda kobieta inna niż wszystkie – jej twarz i ciało pokrywają włosy. Przez całe życie ukrywała prawdę, aby zachować bezpieczeństwo i dopasować się do otoczenia. Aż do czasu, kiedy na swojej drodze spotka Abla, nieświadomego jej sekretu zadłużonego właściciela baru, który bierze z nią ślub dla posagu. Czy Abel będzie w stanie pokochać Rosalie i dostrzec w niej kobietę, gdy pozna prawdę?

Światowa premiera filmu Rosalie miała miejsce podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes w sekcji Un Certain Regard. Polska premiera festiwalowa odbędzie się na Międzynarodowym Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA w Krakowie.

Rosalie to kolejny po bardzo dobrze przyjętej Tancerce film Stéphanie Di Giusto, która jest także współautorką scenariusza razem z Sandrine Le Coustumer. Za muzykę odpowiada polska kompozytorka, laureatka Paszportu Polityki – Hania Rani. W tytułową rolę Rosalie, zmagającej się ze swoją fizyczną odmiennością i brakiem akceptacji, wciela się Nadia Tereszkiewicz. Partneruje jej nagrodzony za najlepszą rolę męską na festiwalu w Cannes – Benoît Magimel jako Abel, nieświadomy sekretu mąż bohaterki. Film Stéphanie Di Giusto to intrygująca opowieść, która porusza ponadczasowy temat odmienności i samoakceptacji.

Mój film opowiada o miłości, wolności, akceptacji. Niewielu ludzi pozwala sobie na taką wolność, jaką ma Rosalie, prawdopodobnie dlatego, że są świadomi ceny, jaką będą musieli za nią zapłacić. Moja bohaterka chce być sobą. Miłość wypływa z niej, jako przesłanie, które niweluje nienawiść i różnice – mówi reżyserka Stéphanie Di Giusto.

Wszyscy mamy pewne cechy lub zmagamy się z czymś, co może nie być przez innych akceptowane. Podobało mi się to, że moja postać Rosalie nigdy nie rezygnuje ze swoich marzeń o miłości, macierzyństwie i spełnieniu, że jest odważna, pełna pozytywnej energii, pomimo przeszkód. Nigdy nie pozuje na ofiarę i staje się kobietą w pełnym tego słowa znaczeniu, gdy akceptuje swoją odmienność. Odkrywa dzięki temu swoją kobiecość, spełnienie i zarazem wolność – dodaje odtwórczyni głównej roli Nadia Tereszkiewicz.

Premiera w polskich kinach 12 kwietnia.

Źrodło: Galapagos Films