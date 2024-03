Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Spadająca gwiazda" francuska komedia slapstickowa - zobaczcie zwiastun 0

Komedia slapstickowa Spadająca gwiazda to piąty film duetu komików Abel & Gordon. Dominique Abel i Fiona Gordon znani polskiej publiczności m.in. z filmów Czarodziejka czy Rumba tym razem stworzyli pełną nieoczekiwanych zwrotów akcji komedię kryminalną o tym, jak trudno uciec od przeszłości.

W młodości Boris był aktywistą, odpowiedzialnym za głośny atak bombowy, o którym rozpisywały się media. Po latach zaszył się w tytułowej knajpie, gdzie pracuje jako barman. Jeżeli liczył, że dzięki temu łatwo będzie mu zapomnieć o kłopotliwej przeszłości, to grubo się mylił.

Wszystko za sprawą uzbrojonego tajemniczego mężczyzny, który pewnej nocy pojawia się w barze. Dobrze wie, kim jest Boris, co więcej, pała żądzą zemsty. Z konfrontacji ostatecznie niewiele wtedy wychodzi, ale bohater ma świadomość, że od tego momentu musi się mieć na baczności. Jego przykrywka została właśnie zdemaskowana. Rozwiązaniem wydaje się wyjazd z miasta, ale zupełnym przypadkiem Boris trafia na Doma, którego główną zaletą jest to, że wygląda tak jak on. Wraz z partnerką bohatera Kayoko oraz ich przyjacielem Timem planują intrygę, mającą wywieść w pole wszystkich, którzy obrali sobie za cel Borisa. Czy ich plan się powiedzie?

Spadająca gwiazda w kinach od 19 kwietnia.

Źrodło: Aurora Films