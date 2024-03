Pierce Brosnan popiera Aarona Taylora-Johnsona w roli kolejnego Jamesa Bonda 0

Głównym kandydatem do przejęcia roli Jamesa Bonda po Danielu Craigu jest Aaron Taylor-Johnson. Jego kandydaturę jako agenta 007 popiera sam Pierce Brosnan.

Brosnan grał Jamesa Bonda w czterech filmach z lat 1995-2002. Uważa on, że brytyjski aktor znany z Bullet Train jest świetnym kandydatem do tej roli. Ma on wszelkie predyspozycje by zagrać brytyjskiego szpiega.

Myślę, że ten człowiek ma predyspozycje, talent i charyzmę, by zagrać Bonda, i to bardzo powiedział Brosnan.

Brosnan na własnej skórze przekonał się o talencie Taylor-Johnsona, grając z nim w filmie Najlepszy w 2009 roku. Czy Aaron Taylor-Johnson otrzyma ten angaż? Nie ma na razie żadnych oficjalnych informacji na ten temat. A Wy widzieliście go w tej roli?

Ostatnim aktorem, który portretował Bonda był Daniel Craig. Wcielił się on w agenta 007 pięciokrotnie.

Źrodło: ComingSoon