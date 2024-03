Nadchodzi ''Jurassic World: Chaos Theory''. Zobaczcie teaser! 0

Netflix udostępnił kolejny krótki materiał promujący animowany serial Jurassic World: Chaos Theory. Obraz ten jest kontynuacją udanego i popularnego Parku Jurajskiego: Obóz kredowy.

Wideo ukazuje nam co stało się z ocalałą szóstką z Isla Nublar sześć lat po tych wydarzeniach. Widzimy dorosłe wersje Dariusa Bowmana i Bena Pincusa, którzy jednoczą swe siły, aby ocalić pozostałą czwórkę przed ludźmi próbującymi ich schwytać.

Szóstka z Nublar jak zostali nazwani rozpocznie międzynarodową i bardzo niebezpieczną przygodę mającą na celu rozwikłanie spisku zagrażającego zarówno dinozaurom, jak i ludzkości, a także poznanie prawdy o tym, co przydarzyło się jednemu z nich.

Producentami wykonawczymi Jurassic World: Chaos Theory są showrunnerzy Scott Kreamer i Aaron Hammersley. W tej chwili Paul-Mikel Williams i Sean Giambrone to jedyni potwierdzeni członkowie obsady oryginału, którzy mają ponownie wcielić się w role Dariusa i Bena.

Akcja Obozu kredowego rozgrywała się po wydarzeniach z pierwszego aktorskiego filmu, a fabuła Chaos Theory ukaże nam wydarzenia po dwójce, czyli po Upadłym królestwie kiedy to dinozaurami zostały wypuszczone na wolność, a ludzie zmuszeni do nauki współistnienia z nimi. DreamWorks Animation to studio odpowiedzialne za animację, a producentami są Universal Pictures i Amblin Entertainment.

Premiera serialu 24 maja. Na pierwszy sezon składa się 10. odcinków. Oto plakat go promujący:

Źrodło: ComingSoon, ew.com