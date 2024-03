Reżyser "Nawiedzonego dworu" ukradnie planetę przy adaptacji komiksu "Heist" 0

Reżyser Nawiedzonego dworu Justin Simien znalazł swój kolejny projekt — filmowa adaptacja komiksu "Heist: Or How to Steal a Planet".

fragment okładki komiksu "Heist: Or How to Steal a Planet"

Simien pracuje nad adaptacją Vault Comics we współpracy z Confluential Films Tommy'ego Olivera, a scenariusz pisze Christopher Yost. Yost w przeszłości pracował przy takich filmach jak Thor: Mroczny świat i Thor: Ragnarok, a także przy serialu Gwiezdne Wojny The Mandalorian.

Producentami thrillera kryminalnego science-fiction będą Oliver wraz z Waynem Hortonem, a producentami wykonawczymi będą Simien i Kyle Laursen za pośrednictwem Culture Machine oraz Damian Wassel i F.J. DeSanto dla Vault Comics.

O czym jest komiks

Witamy na planecie Heist! To bezwzględna stolica całego Układu Nehringa, dom dla miliardów najgorszych mężczyzn i kobiet w galaktyce. Rząd Pangalaktyczny nie ma pojęcia, co zrobić z planetą, ale oszust Glane Breld i jego banda złodziei dokładnie wiedzą, co zrobić z Heist — zamierzają ją ukraść. To Ocean’s Eleven w kosmosie, stworzone przez scenarzystę Paula Tobina oraz Arjunę Susini – jedynych umysłów na tyle szalonych, by ukraść cały świat.

