O czym będzie 2. sezon serialu "1670"? Scenarzysta ujawnia kilka szczegółów

Od kilku tygodni wiemy, ze powstawanie 2. sezon bardzo lubianego serialu 1670. Twórca hitu był gościem programu Zero Kultury, na Kanale Zero i zdradził nieco szczegółów o nowych epizodach.

kadr z serialu "1670"

Gościem programu Zero Kultury był Jakub Rużyłło, czyli jeden z twórców serialu. Scenarzysta poruszył temat 2. sezonu, jednak nie mógł powiedzieć o czym będzie, lecz zdradził, czego nie będzie w nowych epizodach.

Na pewno nie będzie tej zmiany epoki. Bo wielu ludzi właśnie podrzuca taką sugestię, żeby trochę jak w Czarnej Żmii, żeby po prostu co sezon wędrować po innych epokach. My tego nie robimy. Zostajemy jakby z tymi bohaterami w tym świecie. [To] droga scenografia, więc trzymamy się tego. Mogę tylko wam jeszcze zdradzić, że zdjęcia będą w wakacje, więc to oczywiście oznacza, że będzie też inna aura w całym serialu – wyjawił Rużyłło.

Co ciekawe Rużyłło również odniósł się do możliwych kolejnych sezonów serialu

Nie miałem takiego elementu kalkulacji [w pierwszym sezonie], OK to jest pierwszy sezon z pięciu więc rozłożymy to jakoś. Gdybym wiedział od początku, że mamy perspektywę na zrobienie X sezonów do przodu, to prawdopodobnie na przykład wątek romantyczny należałoby spowolnić […]. Teraz rzeczywiście myślimy już inaczej o tym, więc trochę sobie to rozkładamy z nadzieją, że jeszcze będziemy mogli tę historię kontynuować. – dodał Rużyłło.

Akcja pierwszego sezonu rozgrywa się w 1670 roku. Jan, głowa szlacheckiej rodziny i właściciel (mniejszej) połowy wsi Adamczycha, marzy o zapisaniu się na kartach historii Polski – najpotężniejszego państwa na świecie. Pasmo jego życiowych sukcesów pozwala myśleć, że jest na dobrej drodze. W końcu wszystko, co ma, odziedziczył sam, a całą resztę osiągnął ciężką pracą własnych chłopów. Jego ambitne plany zakłóca jednak niełatwa codzienność właściciela ziemskiego: na sejmiku znów trzeba zawetować pomysł podniesienia podatków, nieprzekonani do teorii skapywania chłopi tracą motywację do pracy, córka sprzeciwia się wydaniu za syna magnata, a podstępny sąsiad Andrzej knuje, jak zebrać większe plony w tym roku… W dodatku Rzeczpospolita szlachecka złośliwie akurat teraz chyli się ku upadkowi. Na szczęście opatrzność zawsze jest po stronie Polski, a postępowe myślenie Jana pozwoli mu wybrnąć z każdej sytuacji i sięgnąć po wieczną chwałę.

Źrodło: Kanał Zero