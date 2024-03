"Zabawa w pochowanego" powróci! Znamy reżysera 0

Według doniesień Searchlight Pictures pracuje nad filmem "Ready or Not 2", kontynuacją horroru Zabawa w pochowanego z Samarą Weaving w roli głównej z 2019 roku.

kadr z filmu "Zabawa w pochowanego"

Za starami kontynuacji stać będzie Adam Robitel, którego znamy z dwóch odsłon serii Escape Room oraz Naznaczony: Ostatni klucz. Pradopodobnie powróci również gwiazda pierwszej odsłony, czyli Samara Weaving.

Zabawa w pochowanego była skromnym hitem dla Searchlight w 2019 roku. Kosztujący zaledwie 6 milionów dolarów film zarobił na całym świecie przyzwoite 57 milionów dolarów. Zatem kontynuacja zawsze była możliwa, zwłaszcza jeśli udałoby się przekonać charyzmatyczną Weaving do powrotu. W pierwszym filmie, bohaterką jest Grace, która właśnie wżeniła się w zamożną rodzinę, a w noc poślubną teściowie planują zupełnie inny rytuał, aby uczcić tę okazję, gdy zostaje zmuszona do sadystycznej zabawy w chowanego.

Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett odpowiedzialni za pierwszy film przejmą tym razem role producentów obok Chada Villelli. Nie ma pewności, kto napisze Ready or Not 2, ale oczekuje się, że będzie to powrót oryginalnych autorów Guya Busicka i R. Christophera Murphy’ego.

