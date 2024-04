Wiemy kiedy "Akademia pana Kleksa" trafi na Netflixa 0

Pięć miesięcy po premierze kinowej Akademia pana Kleksa będzie dostępna w transmisji strumieniowej. Hit polskich kin trafi na Netflixa, zresztą tak jak wszystkie produkcje, za których dystrybucję odpowiada Next Film.

fragment plakatu filmu "Akademia pana Kleksa"

Akademia Pana Kleksa to uwspółcześniona wersja klasycznej bajki Brzechwy, przemawiająca swoją treścią i formą do najmłodszych, ale i wchodząca w dialog ze starszymi widzami, którzy wciąż pamiętają kultową ekranizację z lat 80. Film przedstawia historię pozornie zwykłej dziewczynki – Ady Niezgódki – która trafia do tytułowej Akademii, żeby poznać świat bajek, wyobraźni i kreatywności. Przy pomocy wybitnego i szalonego pedagoga profesora Ambrożego Kleksa rozwija swoje niesamowite umiejętności, a także wpada na ślad, który pomoże jej rozwikłać największą rodzinną tajemnicę…

Produkcja trafi na Netflixa 8 maja 2024 roku.

W postać Ambrożego Kleksa wciela się Tomasz Kot, natomiast w Adę Niezgódkę Antonina Litwiniak. Na ekranie pojawiają się również Piotr Fronczewski, Danuta Stenka, Sebastian Stankiewicz oraz Agnieszka Grochowska.

Scenariusz filmu, na którego podstawie reżyser Maciej Kawulski mógł stworzyć bajkowy świat Akademii Pana Kleksa, napisali Krzysztof Gureczny oraz Agnieszka Kruk.

Źrodło: Netflix