"Dżentelmen w Moskwie" z Ewanem McGregorem już 18 kwietnia tylko w SkyShowtime

Ośmioodcinkowy serial Dżentelmen w Moskwie będzie miał swoją premierę wyłącznie w serwisie SkyShowtime.

W serialu Dżentelmen w Moskwie Ewan McGregor wciela się w hrabiego Aleksandra Rostowa, który po rewolucji bolszewickiej odkrywa, że z powodu swojego pochodzenia klasowego i przeszłości znalazł się po niewłaściwej stronie historii. Radziecki sąd daruje mu życie, ale zsyła go do maleńkiego pokoju na strychu wytwornego hotelu Metropol. Jeśli hrabia stamtąd wyjdzie, czeka go egzekucja. Za murami hotelu mijają burzliwe lata i dekady historii Rosji. W swym więzieniu Rostow nie może ich obserwować, za to otwiera się przed nim znacznie ciekawszy świat odkryć duchowych. Budując nowe życie w hotelowym odosobnieniu, poznaje prawdziwą wartość przyjaźni, rodziny i miłości.

Poniżej prezentujemy zwiastun serialu:

Obok McGregora występują: Mary Elizabeth Winstead w roli aktorki Anny Urbanovej; Alexa Goodall w roli niezwykłej młodej przyjaciółki hrabiego, Niny; Johnny Harris w roli skonfliktowanego funkcjonariusza tajnej policji Osipa; oraz Fehinti Balogun w roli Mishki, najlepszego przyjaciela hrabiego ze studiów.

Pierwsze trzy odcinki będą dostępne już od 18 kwietnia, a pozostałe odcinki będą pojawiały się w serwisie co tydzień.

Źrodło: SkyShowtime