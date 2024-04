Twórca serialu "Andor" uważa, że 2. ​​sezon może być jedną z najważniejszych prac, jakie kiedykolwiek stworzył 0

Twórca serii Andor, Tony Gilroy, ujawnił, że drugi sezon jest w fazie postprodukcji.

kadr z serialu "Andor"

Rozmawiając z Writers Guild of America East, Gilroy podzielił się swoimi przemyśleniami na temat pracy nad Andorem, nazywając serię Gwiezdne Wojny jedną z najważniejszych rzeczy, jakie kiedykolwiek zrobił.

Jestem na Andorze od pięciu lat, kończymy drugą połowę.„Przez te lata świetnie się bawiłem, ale nie wiem, czy kiedykolwiek zrobiłem coś tak ważnego, jak te opowiadania historii, które robimy teraz. Nie wiem, czy to tylko dlatego, że się tym zajmuję, ale nie sądzę. Nigdy wcześniej nie miałem okazji pracować tak ciężko.

wyjawił Tony Gilroy

Zdjęcia do nowego sezonu rozpoczęły się pod koniec 2022 roku, wkrótce po zakończeniu emisji pierwszego sezonu. Filmowanie miało trwać aż do sierpnia 2023 roku, po którym nastąpiłby pełny rok postprodukcji, jednak strajki doprowadziły do kilkukrotnego zawieszenia zdjęć. Produkcja została ostatecznie wznowiona w styczniu 2024 roku i zakończona w pierwszej połowie lutego.

W serialu Diego Luna wciela się w Cassiana Andora, drobnego złodziejaszka, który ostatecznie staje się jedną z najważniejszych postaci Rebelii. Luna ponownie wciela się w rolę Kasjana z filmu Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie.

