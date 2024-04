Steve Buscemi dołącza do obsady 2. sezonu ''Wednesday'' 0

Powiększyła się obsada drugiego sezonu serialu Wednesday, który to obecnie jest na etapie produkcji. Angaż otrzymał Steve Buscemi, aktor którego w ostatnim czasie podziwiać mogliśmy w serialu Max Cudotwórcy.

Steve Buscemi, ''Polegaj na mnie''

Oficjalnie nie podano kogo sportretuje Buscemi. Według plotek ma on wcielić się w nowego dyrektora Nevermore Academy.

Produkcja wszelkie informacje odnośnie drugiego sezonu trzyma w ścisłej tajemnicy. O jego fabule nie wiemy prawie nic. Jedyne co wiemy, to to, że drugi sezon zaprezentuje nam nowych członków rodziny Addamsów, a także zmniejszy nacisk na romans na rzecz horroru i dużej dawki czarnego humoru. W tytułowej roli powraca Jenna Ortega.

Pierwszy sezon zakończył się pomyślnym rozwiązaniem zagadki serii makabrycznych morderstw. Jednocześnie Wednesday udało się udaremnić próbę zniszczenia Nevermore i jego uczniów.

Wednesday to detektywistyczna i paranormalna opowieść o Wednesday Addams uczącej się w Akademii Nevermore. Nasza bohaterka próbuje zapanować nad swoimi nowo odkrytymi mocami psychicznymi, powstrzymać mordercze siły terroryzujące okolicę oraz rozwiązać nadnaturalną zagadkę, której częścią przed 25 laty stali się jej rodzice. Widzimy też, jak Wednesday odnajduje się w gąszczu relacji z innymi uczniami Akademii Nevermore.

Źrodło: Variety