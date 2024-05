Aktorka Neve Campbell , która zrezygnowała z udziału w filmie Krzyk VI z powodu sporu ze studiem spowodowanym wysokością wynagrodzenia, zdecydowała się na udział w kolejnej części z serii. Powodem zmiany podejścia Campbell jest dużo wyższa gaża czym aktorka się szczyci. Uważa, że studio Spyglass Media Group odniosło się do jej wypowiedzi o nierówności płac.

Aktorka, która grała Sidney Prescott w pięciu poprzednich filmach, twierdzi, że nie otrzymała odpowiedniego wynagrodzenia za powrót, więc twórcy po prostu nie uwzględnili jej postaci. Prace nad siódmym filmem Krzyk stanęły przed wieloma wyzwaniami, ponieważ dwie poprzednie główne gwiazdy filmu, Melissa Barrera i Jenna Ortega, a także reżyser Christopher Landon, odeszli z projektu. Tym samym producenci musieli zmienić swoje plany, aby uratować film. Ich odpowiedzią było przywrócenie zarówno Campbell, jak i oryginalnego scenarzysty Krzyku, Kevina Williamsona.