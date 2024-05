Gwiazda "Matrixa" w obsadzie 2. sezonu serialu "Fubar" 0

Powiększyła się obsada drugiego sezonu serialu Fubar, Carrie Anne-Moss, gwiazda Matrixa, dołącza do nadchodzącej części serialu akcji Netflix prowadzonego przez Arnolda Schwarzeneggera.

fragment plakatu serialu "Fubar"

Sezon 2. koncentruje się na Luke’u Brunnerze, granym przez Schwarzeneggera. Luke jest weteranem CIA i do niedawna był na skraju emerytury. Jednak po swojej ostatniej misji, która polegała na uratowaniu innego agenta – jego córki Emmy (Monica Barbaro) – Luke powraca, by stawić czoła nowym złoczyńcom. Jednak najnowszy złoczyńca to znajomy z przeszłości Luke’a. Grozi, że zniszczy świat, jeśli najpierw nie zniszczy życia Luke’a.

Carrie Anne-Moss

Moss wcieli się w Gretę Nelso, byłą wschodnioniemiecką szpieg, którą łączy namiętna historia z Luke’iem. Moss dołącza do obsady drugiego sezonu Fubar, w skład której wchodzą Fortune Feimster, Travis Van Winkle, Jay Baruchel, Aparna Brielle, Andy Buckley, Milan Carter, Fabiana Udenio i Barbara Eve Harris. Wszyscy wracają z poprzedniego sezonu.

Nick Santora jest twórcą, showrunnerem i producentem wykonawczym. Schwarzenegger, Adam Higgs, Scott Sullivan, Phil Abraham, Amy Pocha, Seth Cohen z Davidem Ellisonem, Daną Goldberg i Mattem Thunellem ze Skydance Television również odpowiadają za produkcję wykonawczą.

Źrodło: Variety