"Furiosa: Saga Mad Max": Chris Hemsworth pokonuje Anyę Taylor-Joy bazooką w nowym klipie 0

kadr z filmu "Furiosa: Saga Mad Max"

Materiał pokazuje Dementusa Hemswortha, gdy strzela bazooką do tytułowej wojowniczki granej przez Taylor-Joy, zawalając klif, na którym stoi. Pomimo upadku z bardzo dużej wysokości, Furiosa pokazuje swoją odporność i nieustępliwość, gdy wychodzi z ziemi żywa z większą determinacją, by pokonać wroga. Film ma trafić do kin 24 maja 2024 roku.

Ten prequel akcji opowiada historię powstania zbuntowanej wojowniczki Furiosy, zanim połączyła siły z Mad Maxem. Zdjęcia do filmu nakręcono ponownie w Australii. Anya Taylor-Joy występuje w roli młodszej Imperatorki Furiosy, tej samej w którą wcielała się Charlize Theron. W rolach głównych występują także Chris Hemsworth jako Dementus, Tom Burke, Nathan Jones, Angus Sampson, Quaden Bayles, Daniel Webber i Lachy Hulme

Za reżyserię i scenariusz ponownie odpowiada George Miller, dodajmy, że przy pisaniu skryptu wspomógł go Nick Lathouris.

Źrodło: ComingSoon