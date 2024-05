''The Hunt for Gollum'' wypełni nam luki w historii Golluma. Co o projekcie mówią jego twórcy? 0

Po tym jak tydzień temu świat obiegła informacja o czwartym filmie z serii '’Władca Pierścieni'’ – The Hunt for Gollum, głos w sprawie projektu zabrały osoby w niego zaangażowane. Dowiedzieliśmy się co nimi kieruje.

''Hobbit: Niezwykła podróż''

Warner Bros. ogłosił, że Andy Serkis wyreżyseruje zupełnie nowy film z serii Władca Pierścieni, do którego scenariusz napiszą Fran Walsh, Philippa Boyens, Phoebe Gittins i Arty Papageorgiou, a Peter Jackson będzie nadzorował projekt. W rozmowie z portalem Deadline Boyens, Serkis i Jackson omówili, na czym może polegać ich wizja filmu.

The Hunt for Gollum nie będzie jedynie kolejną, czwartą częścią dotychczasowej trylogii, będzie czymś dużo więcej. Opowie historię Golluma, której nie było czasu ukazać w trylogii. Jest bardzo dużo luk w historii tego bohatera, które czekają na zapełnienie.

Postać Golluma/Sméagola zawsze mnie fascynowała, ponieważ Gollum odzwierciedla najgorszą część ludzkiej natury, podczas gdy jego strona Sméagola jest prawdopodobnie dość sympatyczna. Myślę, że nawiązuje kontakt zarówno z czytelnikami, jak i widzami filmowymi, ponieważ w każdym z nas jest po trochu jednego i drugiego. Naprawdę chcemy poznać jego historię i zagłębić się w te etapy jego podróży, których nie mieliśmy czasu opisać we wcześniejszych filmach. Jest zbyt wcześnie, aby wiedzieć, kto stanie mu na drodze, ale wystarczy powiedzieć, że przejmiemy inicjatywę od profesora Tolkiena powiedział Peter Jackson.

Ponownie w rolę Golluma wcieli się Andy Serkis, który jednocześnie stanie za kamerą superprodukcji.

Nie ma nikogo innego, kto wiedziałby, co dzieje się z tą postacią, a my wiemy, co on do niej wnosi i co wnosi do całego świata Śródziemia. Andy będzie miał naprawdę interesujące podejście. To będzie jego własne podejście, ponieważ nie chcemy, aby ten film był zaledwie czwartym filmem z trylogii. Ten film musi działać na swój sposób. I to jest nasza praca. To właśnie będziemy musieli umieć zrobić. Wiem, że jest mnóstwo ludzi, którzy pomyślą: „O nie, dlaczego oni to robią?”. Dlaczego wracają? Cóż, to jest nasze zadanie: udowodnić, dlaczego uważamy, że to dobry pomysł, aby powrócić dodał Boyens.

Serkis nie ujawnił, czy w nowym filmie powrócą inne postacie z oryginalnej trylogii Władca Pierścieni czy z trylogii Hobbit, jednak nie wyklucza też takiej możliwości.

Tak naprawdę jesteśmy na początkowym etapie ustalania, co dokładnie robimy i dokąd zaprowadzi nas ta historia. Dlatego nie chcę teraz niczego obiecywać. Prowadzimy na razie wczesne dyskusje na temat scenariusza i pomysłów na to, gdzie i jak dokładnie zakotwiczymy postać i jej podróż oraz to, jak się ma do niej kontakt z innymi postaciami tymi, które znamy i tymi, których nie znamy dodał Serkis.

Premiera filmu Lord of the Rings: The Hunt for Gollum planowana jest na 2026 rok.

Źrodło: Deadline