The CW kasuje serial ''Walker''

Stacja The CW postanowiła nie przedłużać na piąty sezon serialu Walker. Projekt ten jest obecnie w trakcie emisji czwartej serii, która osiąga dobre wyniki oglądalności, jednak koszt produkcji serialu jest zbyt duży i stacja zmuszona jest ciąć koszta.

Informacją tą ze swoimi fanami podzielił się na Instagramie Jared Padalecki, odtwórca tytułowej roli. W swoim wpisie oprócz wieści o kasacji serialu, aktor podziękował i wyraził wielką wdzięczność dla fanów, ekipy i pozostałej obsady Walkera.

Walker jest rebootem niezwykle popularnego serialu z lat 90. XX wieku Strażnik Teksasu, z tego też powodu powstał na licencji, za którą The CW musiało CBS Studios słono płacić. Dotychczas były to kwoty rzędu 500 tysięcy dolarów za odcinek. Od piątego sezonu miały one wzrosnąć. To właśnie główny powód kasacji serialu.

Czwarty sezon nie został zrealizowany jako finałowy, tak więc zapewne nie doczekamy się zamknięcia wielu wątków.

Walker ukazuje nowe wcielenie Cordella Walkera, który to pod dwóch latach pracy pod przykrywką w jednej z najbardziej elitarnych jednostek stanu pragnie wrócić w swoje rodzinne strony, do Austin. Jest on wdowcem i ojcem dwójki dzieci. Po powrocie do domu okazuje się jednak, że nie może osiąść na laurach, bowiem na miejscu jest również mnóstwo pracy. Do współpracy przydzielona zostaje mu kobieta Micki Ramirez i wraz z nią postara się zapanować nad porządkiem oraz odkryć prawdziwe okoliczności śmierci swojej żony Emily.

Źrodło: Dark Horizons