Paul Bettany powróci do roli Visiona w nowej serii Disney+ 0

Disney+ pracuje nad kolejnym serialem należącym do uniwersum Marvela. Nie posiadająca jeszcze swojego tytułu produkcja skupi się na Visionie, w którego ponownie wcieli się Paul Bettany.

Paul Bettany, ''Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów''

Za serial odpowiada showrunner Terry Matalas, który wcześniej pracował nad Star Trek: Picard. Fabularne szczegóły produkcji są na razie trzymane w ścisłej tajemnicy. Wiemy jedynie, że akcja serialu rozgrywać będzie się po wydarzeniach z WandaVision, kiedy to duch Visiona będzie starał się odkryć swój nowy cel w życiu. Nikt poza Bettanym nie otrzymał jeszcze angażu w serii. Jej premiera planowana jest na 2026 rok.

Przypomnijmy, że w WandaVision Wanda Maximoff aka Scarlet Witch odbudowała Visiona jako syntezoida o białym wyglądzie, przywróciła mu pamięć i pozwoliła zniknąć.

Pierwszy raz o serialu opowiadającym o Visionie usłyszeliśmy w 2022 roku. Wtedy to pracował nad nim twórca WandaVision Jac Schaefer. Oddał on jednak pałeczkę Matalasowi, a sam zajął się pracą nad spin-offem WandaVision – Agatha All Along, którego premiera planowana jest na wrzesień tego roku.

Źrodło: Variety