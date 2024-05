Jeffrey Wright powraca do roli z gry w serialu ''The Last of Us'' 0

Nominowany w tym roku do Oscara za występ w filmie Amerykańska fikcja Jeffrey Wright powiększył obsadę drugiego sezonu serialu HBO The Last of Us. Aktor wcieli się w ważną postać tej serii – Isaaca.

Jeffrey Wright, ''Amerykańska fikcja''

Isaac to spokojny, ale i niezwykle potężny przywódca grupy zwanej Washington Liberation Front, która pragnęła wolności, ale ugrzęzła w niekończącej się wojnie z wrogiem. Dla Wrighta nie będzie to pierwsza przygoda z tą serią. Aktor udzielił już bowiem głosu tej samej postaci w grze The Lasy of Us: Part II.

W obsadzie drugiego sezonu znajdują się znani z pierwszej odsłony Pedro Pascal jako Joel i Bella Ramsey jako Ellie. Dołączają do nich m.in. Gabriel Luna, Kaitlyn Dever, Young Manzino, Isabela Merced i Catherine O'Hara.

Akcja serialu HBO The Last of Us rozgrywa się dwadzieścia lat po zniszczeniu współczesnej cywilizacji. Joel, zatwardziały ocalały, zostaje zatrudniony do przemycenia 14-letniej Ellie z uciążliwej strefy kwarantanny. To, co zaczyna się jako mała praca, szybko staje się brutalną, rozdzierającą serce podróżą, ponieważ oboje muszą przemierzać Stany Zjednoczone i przetrwać.

Zdjęcia do drugiego sezonu trwają. Jego premiera w 2025 roku.

Źrodło: Deadline