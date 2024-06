Amerykanie znowu to robią. "Jeźdźcy sprawiedliwości" doczają się remake'u 0

Jak to często bywa w przypadku amerykańskiego kina, gdy pojawi się ciekawy zagraniczny projekt, postanawiają przenieść go na swoje podwórko. Tym razem padło na duńską produkcję Jeźdźcy sprawiedliwości z Madsem Mikkelsenem w roli głównej.

kadr z filmu "Jeźdźcy sprawiedliwości"

Lionsgate zatrudniło Michaela Schwartza i Tylera Nilsona do wyreżyserowania remake’u. Wspomniana dwójka znana jest z produkcji Sokół z masłem orzechowym.

Bohaterem filmu Jeźdźcy sprawiedliwości i jest Markus (Mads Mikkelsen), który wraca z misji wojskowej, by zająć się córką Mathilde, po tym, jak jego żona ginie w katastrofie kolejowej. Wszystko wskazuje na zwykły wypadek, do czasu… kiedy do jego drzwi puka Otto – ocalały z wypadku matematyk, dziwak. Otto z dwójką ekscentrycznych przyjaciół przekonują Markusa, że katastrofa pociągu była starannie zaplanowanym zamachem. Kiedy udaje im się zebrać dowody, pozostaje tylko jedno: odwet!

Jeźdźców sprawiedliwości wyreżyserował Anders Thomas Jensen, który napisał scenariusz wspólnie z Nikolajem Arcelem. Oprócz Mikkelsena w filmie wystąpili Nikolaj Lie Kaas, Andrea Heick, Lars Brygmann, Nicolas Bro i Gustav Lindh.

Zarówno Jenson jak i Arcel powracają, aby napisać anglojęzyczny remake. James Myers nadzoruje film dla Lionsgate. Producentami są Shawn Levy i Dan Levine, a producentami wykonawczymi Sisse Graum Jørgensen i Anders Kjaeurhauge.

Dodajmy jeszcze, że Jeźdźcy sprawiedliwości nie jest jedynym filmem z udziałem Mikkelsena, który doczeka się anglojęzycznej remake’u. Leonardo DiCaprio produkuje także nową wersję Na rauszu, duńskiego filmu z 2020 roku w reżyserii Thomasa Vinterberga.

Źrodło: The Hollywood Reporter