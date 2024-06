Niezwykła podróż po krainie pełnej magii w zwiastunie animacji ''Zak i Wowo: Tropiciele magii'' 0

Kino Świat prezentuje zwiastun francusko-kanadyjskiej animacji '’Zak i Wowo: Tropiciele magii'’. Przygotujcie się na epicką przygodę w szalonym towarzystwie.

Twórcy roztańczonej Baleriny i rozpalających serca Niezgaszalnych zapraszają na niezwykłą podróż po krainie pełnej magii i zdumiewających zwierząt. W zapierającej dech w piersiach wędrówce po miejscach nie z tego świata towarzyszyć wam będzie zaczarowany olbrzym, skurczony do rozmiarów słodkiego futrzaka i ekipa jego wiernych kompanów. Wspólnie odkryjecie, co to prawdziwa przyjaźń i zaufanie. Poznacie niebywałe zaklęcia, moc żywiołów i udacie się w epicką misję ratunkową poza granice wyobraźni.

W samym sercu baśniowego świata, zamieszkanego przez fantastyczne zwierzęta i dzikie stwory, trzynastoletni Zak wyrusza na poszukiwanie swojego brata bliźniaka Kyle’a, który zaginął w tajemniczych okolicznościach. W pełnej wyzwań i niebezpieczeństw podróży towarzyszą mu babcia NaïNaï, dzielna i potrafiąca komunikować się ze stworzeniami wojowniczka – Indiana oraz Wowo – niegdyś wysoki na trzy metry olbrzym, teraz zamieniony za sprawą magii w uroczego i zwariowanego futrzaka. Czy kluczem do odnalezienia zaginionego brata okaże się zaczarowany jadeitowy kamień, którego supermocy Zak nie potrafi jeszcze kontrolować?

Film wyreżyserował Philippe Duchene. Polska premiera animacji 26 lipca.

Źrodło: Kino Świat