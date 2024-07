Współtwórca Jemaine Clement udostępnił aktualizację na temat możliwości wypuszczenia drugiego sezonu Bandytów czasu . Wydarzenie to poprzedza nadchodzącą premiery przygodowego fantasy w Apple TV+, która będzie miała miejsce 24 lipca wraz z pierwszymi dwoma odcinkami.

Bandyci czasu podąża za ekscentryczną załogą bandytów wyruszających na epickie przygody, nawet gdy siły zła zagrażają życiu, jakie znają. Grupa przenosi się w czasie i przestrzeni, natrafiając na fascynujące światy z odległej przeszłości i szukając skarbów. Kiedy to wszystko się dzieje, tytułowi Bandyci Czasu są świadkami powstania Stonehenge, widzą Konia Trojańskiego, uciekają przed dinozaurami w epoce prehistorycznej, sieją spustoszenie w średniowieczu, doświadczają epoki lodowcowej, starożytnych cywilizacji i renesansu w Harlemie oraz znacznie więcej – głosi oficjalne streszczenie.

Podczas niedawnego wywiadu Clement potwierdził, że on i współtwórca Taika Waititi rozpoczęli pisanie scenariuszy do potencjalnego drugiego sezonu, mimo że Apple TV+ nie wydało jeszcze oficjalnego zamówienia na przedłużenie.