Keanu Reeves o ''Matrixie'' - ''ten film zmienił moje życie''

W tym roku w sierpniu minie 25 lat od wejścia do kin Matrixa, filmu który zmienił wiele w światowej kinematografii. Jego gwiazdą jest Keanu Reeves. Aktor nadal wspomina swoją rolę twierdząc, że był to najlepszy film w jego karierze.

Keanu Reeves, kadr z filmu ''Matrix''

25 lat po debiucie nagrodzonego Oscarem filmu, Matrix nadal zajmuje szczególne miejsce w sercu Keanu Reevesa. Wielokrotnie nagradzany aktor miał już imponującą karierę aktorską, zanim zagrał Neo. Choć nie był to jego pierwszy film, Matrix niewątpliwie pomógł aktorowi wznieść się na sam szczyt, a on sam uważa, że film jest najlepszym co mogło go spotkać.

’’Matrix’’ zmienił moje życie, a przez te lata zmienił życie wielu innych ludzi w naprawdę pozytywny i wspaniały sposób powiedział Reeves podczas swojego występu w The Late Show with Stephen Colbert.

Jako artysta masz na to nadzieję, że kiedy robisz film lub opowiadasz historię to będzie to coś znaczyć. Kiedy więc mówię o tych latach, oznacza to liczbę osób, które spotkałem, a które powiedziały mi, że ’’Matrix’’ poruszył ich w tak pozytywny sposób. To najlepsze dodał.

Matrix dzięki sukcesowi pierwszej części, w 2003 roku doczekał się dwóch sequeli (Matrix Reaktywacja i Matrix Rewolucje). Następnie w 2021 roku aktor ponownie wcielił się w swoją kultową rolę w filmie Matrix Zmartwychwstania.

Też uważacie, że rola Neo była dla Reevesa przełomowa i najlepsza w jego karierze?

Źrodło: ComingSoon