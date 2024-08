"Megalopolis" - Coppola dogryza krytykom w zwiastunie swojego nowego dzieła! 0

W sieci wreszcie zadebiutował pełny zwiastun wyczekiwanego filmu Megalopolis. Jest to nowe dzieło legendarnego reżysera Francisa Forda Coppoli.

Francis Ford Coppola nie byłby sobą, gdyby nie zaserował nam w swoim trailerze małej prowokacji. Otóz na początku zwiastunu możemy ujrzeć pierwsze recenzje jego poprzednich klasyków, które najdelikatniej rzecz ujmując nie były zbyt przychylne. Zresztą zobaczcie sami i oceńcie ten pomysł!

Megalopolis to rzymska baśń osadzona w wyimaginowanej współczesnej Ameryce. Miasto Nowy Rzym musi się zmienić, co powoduje konflikt między Cesarem Catyliną (Adam Driver), genialnym artystą, który pragnie wskoczyć w utopijną, idealistyczną przyszłość, a jego opozycją, burmistrzem Franklynem Cicero (Giancarlo Esposito) mającym klasyczne spojrzenie na społeczeństwo, chcącym zatrzymać władzę, gdyż kieruje nim chciwość. Rozdarta między nimi jest celebrytka Julia Cicero (Nathalie Emmanuel), córka burmistrza, która jest zakochana w Cesarze. Uczucie to wystawia jej lojalność jako córki na próbę, zmuszając ją do odkrycia, tego na co według niej naprawdę zasługuje ludzkość.

W obsadzie aktorskiej są także Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight, Laurence Fishburne, Kathryn Hunter i Dustin Hoffman.

Megalopolis trafi do amerykańskich kin pod koniec września. Film zadebiutował na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Cannes.

Źrodło: Lionsgate