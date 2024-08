''Ted Lasso'' ma szansę otrzymać 4. sezon 0

Zagraniczne media podały bardzo interesującą wiadomość odnośnie przyszłości sportowego serialu Ted Lasso. Warner Bros. Television podpisał kontrakty z trzema oryginalnymi członkami obsady.

fragment plakatu

Nowe kontrakty otrzymali Hannah Waddingham wcielająca się w serialu w Rebeccę Walton, Brett Goldstein grający Roy’a Kenta i Jeremy Swift portretujący Leslie Higgins. Cała trójka zrzeszona jest w brytyjskim związku zawodowym Equity.

Teraz kolejnym krokiem studia ma być kontakt z innymi członkami obsady zrzeszonymi w SAG-AFTRA w celu negocjacji i uzyskania nowych umów. Pierwsze rozmowy prowadzone mają być z Jasonem Sudeikisem, odtwórcą tytułowej roli oraz z Brendanem Huntem i Juno Temple. Wiemy, że na pewno nie powróci Phil Dunster portretujący Jamie Tartt, gdyż ma inne zobowiązania zawodowe.

Wszystko to toruje drogę do zielonego światła dla czwartego sezonu – w zależności od zatwierdzenia budżetu i harmonogramu. Trwają również wczesne przygotowania do otwarcia pokoju scenarzystów. Zaangażowani w projekt mówili w przeszłości, że Sudeikis jest kluczowy dla powstania czwartego sezonu, a branża twierdzi, że studio nie będzie kontynuować prac bez jego zgody. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, produkcja czwartego sezonu mogłaby rozpocząć się już na początku 2025 roku.

Chcielibyście, aby nagradzany serial Apple TV+ powrócił?

Źrodło: Deadline