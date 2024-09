''Terrifier 4''? Damien Leone twierdzi, że kolejna część powstanie 0

Wczoraj na Fantastic Fest swoją premierę miał najbardziej oczekiwany i najkrwawszy horror tego roku Terrifier 3. Podczas Q&A, jakie odbywało się w trakcie festiwalu, twórca tej ultrabrutalnej serii zdradził, że na trójce nie ma zamiaru poprzestać.

kadr z filmu ''Terrifier 3''

Damien Leone powiedział publiczności, że zdecydowanie zamierza nakręcić czwarty film z serii Terrifier.

Tak, będzie Terrifier 4 powiedział Leone.

Słowa te kłócą się z jego wcześniejszymi zapewnieniami, że trójka jest zwieńczeniem serii. Widocznie w trakcie kręcenia filmu, a potem zapoznaniu się z reakcjami widzów oczekujących na niego, Leone postanowił zmienić zdanie.

To nie jest jeszcze oficjalna zapowiedź Terrifier 4, ale tej zapewne spodziewać możemy się niebawem.

Akcja najnowszego filmu rozgrywać się będzie w Święta Bożego Narodzenia. To nie będzie jednak cicha noc w Miles County. Jak zapewniają twórcy – krzyki ofiar przerwą ciszę, a krew zabarwi śnieg. Żądny mordu klaun Art, z pomocą nieczystych sił, powraca, by siać śmierć, zadawać ból i sycić się ludzkim cierpieniem. Tym razem nie działa jednak sam. U jego boku staje ogarnięta szaleństwem zwyrodniała dama. Ta para zgotuje ludziom piekło na Ziemi. Nie oszczędzą nikogo, nawet Świętego Mikołaja. A kres ich potwornej zabawie położyć może tylko Sienna. Ale czy starczy jej sił, by walczyć?

Premiera w polskich kinach 11 października.

Źrodło: Bloody Disgusting