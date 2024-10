Matt Smith nie do poznania na zdjęciach z planu filmu Darrena Aronofsky'ego "Caught Stealing" 0

Butlera, któremu przywiązywano się do głównej roli, można było oglądać podczas kręcenia filmu Caught Stealing z niemal nie do poznania Smithem, który – w przeciwieństwie do poprzednich ról – nosi ekstrawaganckiego irokeza z towarzyszącym mu punkowym wyglądem.

Następny projekt Aronofsky’ego, oparty na powieści pod tym samym tytułem (autorstwa Charlie Hustona), będzie opowiadał historię wypalonego byłego baseballisty Hanka Thompsona (w tej roli Butler), który nieświadomie pogrąża się w szalonej walce o przetrwanie w półświatku przestępczym w centrum miasta. Nowego Jorku z lat 90.

Caught Stealing

Caught Stealing jest pierwszą częścią trylogii Hustona o Henrym Thompsonie. Huston pisze także scenariusz do adaptacji filmowej.

Oprócz Butlera i Smitha w obsadzie znajduje się także Zoë Kravitz, Regina King, Liev Schreiber i Will Brill. Inni niedawno ogłoszeni członkowie obsady to Bad Bunny, D’Pharaoh Woon-A-Tai i Vincent D’Onofrio.

Nie ustalono jeszcze daty premiery, ale oczekuje się, że trafi do kin w 2025 roku.

