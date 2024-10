Ujawniono kiedy do kin trafi remake "Uciekiniera" 0

Paramount ustalił daty premier na 2025 rok. Potwierdzono kiedy zadebiutuje The Running Man, którego gwiazdą będzie Glen Powell.

Najważniejszą wiadomością o zmianach jest fakt, że premiera The Running Man odbędzie się 21 listopada 2025 roku, kiedy to prawdopodobnie zmierzy się z Wicked: Part Two w jednym z najbardziej pracowitych okresów sezonu świątecznego.

Film wyreżyseruje Edgar Wright na podstawie scenariusza napisanego przez Michaela Bacall. Na razie nic nie wiadomo o filmie, ale będzie to nowa adaptacja klasycznej powieści Stephena Kinga z 1982 roku, która w 1987 roku doczekała się ekranizacji z Arnoldem Schwarzeneggerem w roli głównej.

O czym jest filmu?

Rok 2017. Światowa ekonomia jest w rozsypce, demokracja to nic nie znaczące slogany. Milionami rządzi telewizja, której pozycja jest silna jak nigdy. Ben Richards (Arnold Schwarzenegger), pilot śmigłowca policyjnego, za odmowę wykonania rozkazu, zostaje skazany i osadzony w więzieniu z którego wkrótce udaje mu się uciec. Ponownie schwytany, dostaje propozycje "nie do odrzucenia". Ma możliwość wzięcia udziału w największym globalnym telewizyjnym show o nazwie "Running Man". Jedyne czego musi dokonać, w tym niepowtarzalnym widowisku, to dotrzeć żywym do wyznaczonego celu.

