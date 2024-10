Zwiastun i data premiery animacji DC ''Creature Commandos'' 1

Max prezentuje pełny zwiastun serialu Creature Commandos, produkcji będącej pierwszym oficjalnym projektem w nadchodzącym DCU Jamesa Gunna i Petera Safrana. Podana została także data premiery.

fragment plakatu

Po wydarzeniach z Peacemakera Amanda Waller nie jest już w stanie narażać ludzkiego życia na niebezpieczeństwo w ramach swoich tajnych operacji. W rezultacie rekrutuje bandę odmieńców złożoną z meta-ludzi, aby ci wykonywali tajne, moralnie wątpliwe misje. Kiedy wszystko inne zawodzi, do akcji wkraczają właśnie oni.

Poniżej wspomniany zwiastun. Zapowiada się krwawo i brutalnie.

Głosu bohaterom udzielają Frank Grillo jako Rick Flag Sr., Zoe Chao jako Nina Mazursky, Alan Tudyk jako Dr. Phosphorus, David Harbour jako Eric Frankenstein, Indira Varma jako The Bride, Sean Gunn jako G.I. Robot i Weasel oraz Maria Bakalova jako nowa postać Księżniczka Ilana Rostovic. Na pokładzie są również Steve Agee i Viola Davis, którzy powtarzają swoje role Johna Economosa i Amandy Waller.

Projekt rozpoczyna pierwszą fazę DC Universe zwaną Chapter One: Gods and Monsters, która ma obejmować dziesięć tytułów. Pierwszym aktorskim filmem należącym do niej będzie Superman, który zadebiutuje w przyszłym roku.

Na Creature Commandos składa się siedem odcinków. Premiera serialu 5 grudnia.

Źrodło: Max