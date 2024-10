Tomasz Kot w ''Gąsce'', pierwszym polskim serialu Prime Video 0

Już w listopadzie na platformę Prime Video, trafi pierwszy polski serial fabularny zrealizowany dla Amazona. Produkcją tą jest komedia ’’Gąska’’ z Tomaszem Kotem w roli głównej.

Tomasz Kot, kadr z filmu ''Wyrwa''

Gąska to komediowa opowieść w duchu feel good o grupie pracowników franczyzowego supermarketu działającego na przedmieściach typowego polskiego miasta. Sklep należy do ekscentrycznego lokalnego przedsiębiorcy – Włodka (Tomasz Kot), zafascynowanego Ameryką i wszystkim, co amerykańskie.

Kot to na razie jedyna znana osoba w obsadzie. Resztę poznamy zapewne wraz z pierwszym zwiastunem.

Ośmioodcinkowy serial dla Prime Video produkuje Constantin Entertainment Polska. Koncept Gąski rozwijany był przez Macieja Buchwalda w roli reżysera formatującego oraz Jakuba Rużyłło, który jest scenarzystą formatującym. Producentem kreatywnym jest Michał Górski oraz Agata Chwaszczewska.

Premiera serialu 29 listopada.

Gąska to kolejna w tym roku polska produkcja Prime Video, ale pierwsza fabularna. Do tej pory serwis realizował w Polsce pozycje dokumentalne i rozrywkowe. Na początku października w ofercie znalazła się lokalna wersja reality show Good Luck Guys. Z kolei 25 października premierę będzie miał serial podróżniczy Poradnik Turystyczny z pisarką Blanką Lipińską.

Źrodło: Press