20th Century Studios ma w planach prequel filmu ''Pan i władca: Na krańcu świata''

Według prezesa 20th Century Studios Steve’a Asbella trwają starania o realizację prequela dobrze ocenianego dramatu przygodowego Pan i władca: Na krańcu świata.

kadr z filmu ''Pan i władca: Na krańcu świata''

Obraz ten wyreżyserował Peter Weir. Trafił on do kin w 2003 roku. Świetne oceny widzów uzupełnia lista nagród, jakie otrzymał, a są to m.in. dwa Oscary.

Asbell w trakcie jednego z ostatnich wywiadów zapytany o filmy, jakie jego studio ma w przygotowaniu, zdradził że wszyscy mocno pracują nad wprowadzeniem do realizacji prequela filmu Pan i władca: Na krańcu świata. Scenariusz jest już gotowy, trwają jedynie poszukiwania odpowiedniego reżysera.

Bardzo się staram. To pierwszy film, nad którym pracowałem w Fox dwadzieścia lat temu. Mamy świetny scenariusz. Potrzebuje tylko odpowiedniego reżysera powiedział Asbell.

Oryginalny film opowiada historię kapitana okrętu Royal Navy. "Lucky" Jack Aubrey jest walecznym komandorem marynarki królewskiej. Jego fregata zostaje znienacka zaatakowana przez przeważające siły wroga. Mimo iż w czasie potyczki jednostka zostaje poważnie uszkodzona, a wielu członków załogi odnosi rany, komandor Jack Aubrey decyduje się na morderczy pościg przez dwa oceany, starając się za wszelką cenę przechwycić wrogi okręt. Gra toczy się o niezwykle wysoką stawkę. Jeśli komandorowi uda mu się pokonać nieprzyjacielską jednostkę, zdobędzie rozgłos i sławę, jeśli nie – pogrąży siebie i swoją załogę. Jest to opowieść o odwadze, honorze i twardym morskim życiu, rozgrywająca się w czasach wojen napoleońskich.

Źrodło: Dark Horizons