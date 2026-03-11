Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Nadchodzi Helios Days! 13-15 marca warto wpaść do kina! 0

13-15 marca to idealny moment, by wpaść do kina – bez względu na wiek, filmowy gust czy porę dnia. W repertuarze czekają premiery, kino familijne, filmy oscarowe, projekcje tematyczne oraz nocne seanse dla fanów mocniejszych wrażeń. A to wszystko w fantastycznych cenach!

Na wielkim ekranie, w cenie 15 złotych, zobaczysz gorące premiery: "Reminders of Him. Cząstka Ciebie" oraz "Król dopalaczy", a także ostatnie hity – od familijnych ""movie-link" data-id="1184296" href="https://fdb.pl/film/1184296-hopnieci">"Hopniętych"" i "Za dużych na bajki 3", przez horrory, jak gotycka "Panna młoda!", aż po pełen napięcia "Krzyk 7".

Jeśli jesteś młodym rodzicem, Helios z Maluchem jest właśnie dla Ciebie. To seans filmu "Reminders of Him. Cząstka Ciebie" w komfortowych warunkach – z przyciszonym dźwiękiem, delikatnym oświetleniem i swobodną atmosferą, dzięki której możesz spokojnie przyjść do kina z małym dzieckiem. Najmłodszych wraz z rodzinami zapraszamy na Helios dla Dzieci (w cenie 15 zł) z animacją ""movie-link" data-id="1184296" href="https://fdb.pl/film/1184296-hopnieci">"Hopnięci"", połączone z konkursami z nagrodami, jak też na Pierwszy raz w kinie z animacją z serii „Basia” – idealną na pierwszą kinową przygodę.

W przypadku seansów Helios z Maluchem oraz Pierwszy raz w kinie bilet kupuje opiekun (15 zł), a dziecko uczestniczy w seansach bezpłatnie.

Jeśli lubisz japońskie filmy animowane, koniecznie sprawdź Helios Anime. W programie znalazło się kultowe "Spirited Away: W krainie bogów" oraz premierowy tytuł "Czarne chmury w moim sercu". Pokazy w ramach tego cyklu także można zobaczyć w cenie 15 zł.

A TO NIE WSZYSTKO!

