Ten film brzmi tak, że ciarki pojawiają się na skórze, a włosy stają dęba. 7

Michael Bay zaprasza na kolejny normalny dzień do słonecznego Los Angeles. Czy, aby jedna na pewno? Zdecydowanie z tym pierwszym zdaniem nie zgodzą się główni bohaterowie najnowszego thrillera popularnego reżysera, którzy przeżyją najgorsze godziny swojego życia.

Ambulans (2022) - Jake Gyllenhaal

Ambulans to historia dwójki braci, którzy decydują się napaść na bank. Jak to zwykle bywa w tego typu historiach, akcja, która z początku wydawała się łatwa, prosta i przyjemna, zmienia się w prawdziwą grę, w której stawką jest życie. Bracia muszą uciekać przed policją skradzionym ambulansem, w którym trzymają dwójkę zakładników - postrzelonego policjanta oraz ratowniczkę o imieniu Cam.

Michael Bay to reżyser, który przyzwyczaił nas do tworzenia kina nie tyle efektownego, co przede wszystkim efekciarskiego. Na całe szczęście Ambulansowi daleko do bycia takim tytułem. Jeśli spojrzymy na dotychczasowe dokonanie Baya, to stwierdzimy, że jego najnowsza propozycja należy do tych zdecydowanie przyziemniejszych produkcji. Nie tylko pod względem prezentowanej historii, ale braku wspomnianego efekciarstwa. Ambulans to w gruncie rzeczy kino bardzo oldskulowe i to chyba jego najmocniejsza strona.

Ambulans (2022) - Yahya Abdul-Mateen II, Jake Gyllenhaal

Pierwsza godzina filmu, w której głównie bohaterowie decydują się na skok jest znakomita. Michael Bay bierze przykład z Gorączki Michaela Manna i prezentuje nam niezwykle realistyczną strzelaninę, która pod względem audio-wizualnym zachwyci amatorów kina sensacyjnego. Jasne, nie jest to oczywiście poziom arcydzieła Manna - tak naprawdę żadnego innemu filmowi nie udało się doścignąć mistrza filmowej sensacji - ale Ambulans sprawdza się, jako całkiem niezły substytut. Pod względem dźwiękowym, nieważne czy mówimy o wystrzałach z broni, czy rynku samochodowych silników, film Michaela Baya to absolutny top. Ten film brzmi tak, że ciarki pojawiają się na skórze, a włosy stają dęba.

Film zdecydowanie gorzej wypada, kiedy bohaterowie trafiają do tytułowego ambulansu. To nadal świetne kino rozrywkowe, jednak zmienia się nieco jego ton. Bay poprzez postać graną przez Jake'a Gyllenhaala postanowił nam nieco rozluźnić atmosferę i wrzucił sporo niepotrzebnego humoru. Jestem zdania, że Ambulans obroniłby się pod względem czystej rozrywki bez głupkowatych tekstów jednego z braci. Doceniam jednak nawiązanie i żart z Twierdzy, czyli jednego z klasyków Baya.

Pomimo tego, że Ambulans ma kilka problemów - niepotrzebny wątek gangsterski, który przedłuża nam film o jakieś 15-20 minut (co w mojej opinii działa lekko na niekorzyść) oraz wspomniany humor - to ogląda się go znakomicie. Film trwa ponad 120 minut, których zbytnio nie odczuwamy. Tytułowy pojazd mknie przez Los Angeles i ani myśli o zatrzymaniu. Wy natomiast powinniście pomyśleć o wybraniu się na film do kina. Warto!