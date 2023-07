"Między nami żywiołami" to animowana komedia romantyczna, która czerpie wiele inspiracji z najlepszych w swoim gatunku, jednak nie wprowadza przy tym niczego świeżego. 7

Pixar od początku swojej działalności stawiał poprzeczkę coraz wyżej, dlatego też z każdym kolejnym filmem jest ją coraz trudniej przeskoczyć. I chociaż ich najnowsza propozycja, czyli Między nami żywiołami ma momenty, które sprawiają, że czujemy obcowanie z czymś ponad przeciętnym, to finalnie film Petera Sohna nie doskakuje do poziomu tych największych tytułów Magików Pixara.

Świat, w którym osadzona została historia Między nami żywiołami jest piękny. Miasto zwane Żywiołowem zamieszkiwane jest przez mieszkańców - jak nie trudno się domyślić - wszystkich czterech żywiołów. Mamy nacje reprezentujące Ogień, Wodę, Powietrze oraz Ziemię. Główną bohaterką opowieści jest Iskra - młoda przedstawicielka ognistej rasy, która charakteryzuje się wybuchowym temperamentem. Pewnego dnia wskutek małej awarii poznaje Wodnika - roztargnionego i nieco ciapowatego inspektora, który lubi od czasu do czasu sobie popłakać. Nowa znajomość daje jednak Iskrze możliwość przemyślenia swojego dotychczasowego życia i zrewidowania tego, co do tej pory uważała za słuszne.

Tak, jak napisałem przed momentem animacja Między nami żywiołami jest piękna. Miasto Żywiołowo zachwyca swoją prezencją od pierwszych scen. Wszystkie wizualne aspekty metropolii, w której rozgrywa się akcja filmu zostały przygotowane w perfekcyjny sposób. Ilość detali, które serwują nam twórcy potrafią zachwycić, jak chociażby zwykła komunikacja miejska, która jest piękną definicją wielkiej wyobraźni ludzi odpowiedzialnych za wykreowanie tego świata. Pod względem kreatywności film Petera Sohna może spokojnie stawać w szranki ze Zwierzogrodem. Między nami żywiołami dostarcza również wiele satysfakcjonujących obrazków, jeśli chodzi o samych bohaterów - personifikacja czterech żywiołów wyszła Magikom z Pixara wyśmienicie i można tylko bić brawo za ich pomysłowość. Na pewno ten świat ma spory potencjał na ewentualne spin-offy oraz sequele.

Pod względem fabuły Między nami żywiołami to klasyczna komedia romantyczna, która idzie utartymi ścieżkami i prezentuje nam schematy doskonale znane dla tego gatunku. W zasadzie twórcy idą od punktu A do punktu B, odhaczając nam kolejne etapy miłosnej podróży głównych bohaterów. Film wypada nieco lepiej, jeśli spojrzymy na niego pod względem opowieści... o imigrantach. W gruncie rzeczy ta historia ma w tym aspekcie wiele do zaoferowania. Iskra, czyli przedstawicielka drugiego pokolenia Ognistych musi żyć w świecie, w którym przedstawiciele jej nacji traktowani są z przymrużeniem oka i nie do końca im się ufa, niekiedy wręcz można wyczuć strach wśród mieszkańców Żywiołowa, kiedy w pobliżu pojawi się ktoś o podwyższonej temperaturze ciała.

Dodatkowo Peter Sohn nie boi się poruszać tematów trudnych dla samej bohaterki, która musi zdecydować - wybrać własne dobro, czy może kontynuować dziedzictwo swojego ojca, który opuścił rodzinny kraj, aby poszukać lepszej przyszłości dla rodziny. Między nami żywiołami na pewno należy pochwalić za próbę przekazania pozytywnych wartości i serwowanie prostego, aczkolwiek trafnego przesłania. Nie klasa społeczna i nie rasa, a to co masz w środku.