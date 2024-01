Wyreżyserowany i podany w taki sposób, aby czerpać z niego odpowiednią dawkę dobrej zabawy, pomimo trudnego tematu, który porusza. 6

Twórcy hitowego filmu dokumentalnego Oszust z Tindera powracają z kolejną kryminalną zagadką. Tym razem w formie miniserialu opowiadają historie małżeństwa, które przeżyło prawdziwą tragedię. Zanim jednak prawda wyszła na jaw, media w Stanach Zjednoczonych przypięły im łatkę bohaterów filmu Zaginiona dziewczyna. Brzmi nieprawdopodobnie? A jednak! Amerykański koszmar przybliża nam wydarzenia, do których doszło w 2015 roku.

Młode małżeństwo pada ofiarą napadu wskutek, którego Denise Huskins zostaje uprowadzona przez porywaczy. Sprawa zostaje zgłoszona na policję przez męża poszkodowanej, który momentalnie staje się pierwszym podejrzanym. Sytuacja staje się jeszcze bardziej zaskakują, gdy kilka dni po porwaniu kobieta pojawia się w rodzinnym miasteczku. Policja oraz FBI zaczyna oskarżać małżeństwo o mistyfikację, a media w kraju porównują ich sprawę do fabuły filmu Davida Finchera, Zaginiona dziewczyna.

Oglądając najnowszy kryminalny miniserial dokumentalny platformy Netflix Amerykański koszmar ciężko uwierzyć w zaistniałą historię. I tak naprawdę nie chodzi tutaj o samą tragedię jaka spotkała głównych bohaterów, czyli Denise Huskins i Aarona Quinna, a opieszałość oraz brak zaangażowania ze strony władzy w celu wyjaśnienia tego wszystkiego. Amerykański koszmar pokazuje nam jak fatalnie poprowadzone zostało śledztwo, które finalnie zmieniło się w istny lincz na wyżej wymienionej dwójce. Szybko osądzeni przez opinię publiczną, która nadała im miana oszustów i mistyfikatorów musieli przez kilka lat walczyć ze zniesławieniem.

Amerykański koszmar - podobnie zresztą jak w przypadku Oszusta z Tindera - cierpi na kilka dolegliwości związanych z opowiadaniem historii. Wydaje się, że wątki zostają otwarte, ale nie do końca zamknięte, jak chociażby sprawa policjantów i agentów FBI, którzy brali udział w dochodzeniu. Tak naprawdę twórcy nie dają nam żadnej odpowiedzi czy ponieśli oni konsekwencje za swoje czyny i niedociągnięcia. Po raz kolejny mamy do czynienia z iście hollywoodzkimi zagrywkami mającymi na celu nadanie dramatyzmu opowiadanej historii, która sama w sobie jest już przecież wystarczająco interesująca. Wątek policjantki, która w znaczący sposób przyczynia się do odkrycia sprawcy wydaje się być właśnie w ten sposób zaaranżowany dla widzów.

Amerykański koszmar to kolejny z netflixowych dokumentów, który idealnie nadaje się dla fanów kryminalnej rozrywki. Wyreżyserowany i podany w taki sposób, aby czerpać z niego odpowiednią dawkę dobrej zabawy, pomimo trudnego tematu, który porusza. Oczywiście brawo dla twórców, że udało im się przeprowadzić tyle wywiadów z osobami mającymi coś wspólnego z tą sprawą, ale po seansie mimo wszystko można czuć lekki niedosyt. Tak, jakbyśmy nie do końca dostali wszystko, co ta historia miała do zaoferowania.