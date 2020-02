W tym roku dzięki serialom, które trafią do oferty Disney+, Marvel Cinematic Universe rozrośnie się jeszcze bardziej. Odcinkowe produkcje dają twórcom możliwość zagłębienia się w uniwersum w zdecydowanie bardziej szczegółowy sposób, aniżeli widowiska kinowe. Potwierdzeniem tej tezy będzie The Falcon and the Winter Soldier, w którym zobaczymy starego znajomego – Thunderbolta Rossa.

Z najnowszych doniesień wynika, że to nie koniec Thunderbolta Rossa w Marvel Cinematic Universe. Po jego debiucie w jednym z pierwszych filmów MCU – Incredible Hulk – fani musieli odłożyć na bok marzenia o ponownym zobaczeniu tego bohatera na ekranie. Aż do teraz. Rossa zobaczymy w serialu The Falcon and the Winter Soldier, co może być dopiero początkiem. Według Geeks WorldWide Marvel Studios zamierza włączyć tę postać do historii, którą ujrzymy w serialu She-Hulk.

Co więcej – nie tylko w serii pojawi się Thunderbolt Ross, ale również jego alter-ego znane pod pseudonimem Red Hulk. Z poprzednich plotek wynika także, że w MCU ponownie miałaby zagościć Liv Tyler, czyli ekranowa córka Thunderbolta – Betty Ross.

Wydaje się, że te plotki są jak najbardziej realne. Świadczy o tym chociażby fakt, iż Marvel Studios od dawna interesuje się przeniesieniem na ekran komiksu "Thunderbolts", w którym jedną z gwiazd miałby być właśnie Red Hulk. Wygląda to na idealny początek wdrażania tego pomysłu w życie.

Twórcy serialu są w trakcie castingów. Studio nadal poszukuje aktorki, która zagrałaby Jennifer Walters, znaną również jako She-Hulk. Jessica Gao obecnie pisze scenariusz. Ostatnio pojawiły się doniesienia, że ​​Mark Ruffalo miałby powtórzyć rolę Bruce’a Bannera – nie wiadomo, jednak czy zobaczymy profesora Hulka znanego z Avengers: Koniec gry.

She-Hulk będzie częścią 4. fazy Marvela. Premiera w 2021 roku.