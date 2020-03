Czarownica 2 z Angeliną Jolie w roli głównej to kontynuacja alternatywnej historii najsłynniejszego czarnego charakteru Disneya z klasycznej animacji o Śpiącej Królewnie. Dalsze losy Diaboliny i Aurory w walce o ich wzajemną miłość oraz ochronę wrzosowisk, zarobiły prawie pół miliarda dolarów na świecie, a w Polsce zobaczyło je ponad milion widzów. Film zadebiutuje na Blu-ray™ i DVD już 4 marca.

Nominowana do Oscara za najlepszą muzykę animowana Śpiąca królewna z 1959 roku to jedno z arcydzieł stworzonych w studiu Walta Disneya. Film od kilkudziesięciu lat bawi coraz to nowe pokolenia widzów, a pojawiająca się w nim czarownica Diabolina jest jednym z najbardziej znanych kinowych czarnych charakterów w historii.

Zrealizowany w 2014 roku film Czarownica przedstawił nieznaną dotąd historię złej wróżki z baśni o Śpiącej Królewnie. Widzowie dowiedzieli się, że Diabolina była kiedyś zakochana w człowieku, który ją zdradził, pozbawił skrzydeł i poprzez to magicznych mocy. W nagrodę zasiadł na tronie Kniei. Pałająca żądzą zemsty Diabolina (Angelina Jolie) rzuciła klątwę na nowo narodzoną królewską córkę Aurorę. Kiedy królewna dorosła, trafiła w sam środek waśni między leśnym królestwem a krainą ludzi. Ostatecznie Aurora zostaje uratowana przez Diabolinę.

Czarownica 2 to dalszy ciąg tej niezwykłej historii Disneya. Po wielu szczęśliwych latach relacja Diaboliny i Aurory zostaje wystawiona na próbę. Zbliżający ślub Aurory i księcia Filipa jest szansą na zjednoczenie pomiędzy Knieją a sąsiednim Królestwem Ulstead. Kiedy wydaje się, że pomiędzy dotąd zwaśnionymi krainami może zapanować pokój, w życiu bohaterek pojawiają się nowi sojusznicy oraz nowe mroczne siły. Czy ich miłość okaże się mocniejsza? Czy będą mogły żyć długo i szczęśliwie?

To co zaintrygowało mnie w tym filmie, to kryjące się w nim emocje – wyjaśnia reżyser Joachim Rønning. – W pierwszej części udało się twórcom zrobić rzecz wyjątkową. W baśniowej scenografii opowiedzieli widzom poważną historię o matce i córce oraz ich trudnych relacjach. Oczywiście, "Czarownica 2" to przede wszystkim rozrywkowe kino przygodowe, ale jego siłą nadal pozostają emocje.

zapewnia reżyser

Na ekrany kin Czarownica 2 miała pierwotnie wejść 29 maja 2020 roku. Jednak szefowie wytwórni Disneya byli tak zadowoleni z efektu końcowego, że ją przyspieszyli i obraz trafił do kin w październiku 2019. Film w Polsce zobaczyło ponad milion widzów, zaś widowiskowa charakteryzacja i fryzury zostały wyróżnione nominacją do Oscara® 2020.

DODATKI SPECJALNE W WYDANIU BLU-RAY: