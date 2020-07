Tessa Thompson zdobyła swoim występem w widowisku Thor: Ragnarok grupę wiernych fanów. Aktorka oczywiście powróci do roli Walkirii w kolejnej produkcji o nordyckim bogu. W ostatnim wywiadzie Thomspon mówiła na temat przyszłości Marvel Cinematic Universe i wyjawiła, że w uniwersum pojawi się zdecydowanie więcej różnorodności.

Myślę, że w nowej fazie Marvela naprawdę rozmawiamy na temat tego, jak wygląda reprezentacja w tych przestrzeniach. Prawda jest taka, że filmy Marvela są dostępne globalnie i jeśli możesz reprezentować ludzi kolorowych, jeśli możesz reprezentować ludzi niepełnosprawnych, jeśli możesz reprezentować społeczność LGBTQIA, to jest to całkiem duża sprawa. W kinach pojawiają się miliony ludzi, zwłaszcza tych młodych. Myślę, że w momencie, kiedy pokazujesz im coś, co oni reprezentują, to czują się docenieni. Szczególnie w historiach z komiksów. To nasze różnice sprawiają, że jesteśmy wyjątkowi.

powiedziała aktorka w trakcie rozmowy z dziennikarzem Variety