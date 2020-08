Reżyser "Shazama!" prezentuje fałszywy zwiastun z opiniami na temat nieistniejącego sequela 0

David F. Sandberg, czyli reżyser wciąż niewyreżyserowanego sequela widowiska Shazam!, opublikował w swoich social mediach fałszywy zwiastun nieistniejącego jeszcze filmu. Dlaczego zrobił coś takiego?

Filmowiec David F. Sandberg wyjaśnił za pośrednictwem Twittera, że na portalu Letterboxd, można znaleźć już pierwsze opinie miłośników Shazama, którzy wyczekują z niecierpliwością na kolejną odsłoną przygód superbohatera. Używając, niektórych z komentarzy stworzył 30-sto sekundową zajawkę promującą film, który nadal nie został nakręcony.

Poniżej możecie zobaczyć wspomniany zwiastun:

Oczywiście to tylko sympatyczny żart reżysera. Shazam! 2 jest w planach wytwórni Warner Bros. Pictures. Jeśli plany nie ulegną zmianom – chociażby przez pandemię koronawirusa – to superprodukcja o tytułowym herosie powinna zawitać na wielkie ekrany 4 listopada 2022 roku. Warto odnotować, że nie była to pierwotna data premiery filmu. Początkowo Shazam! 2 miał trafić do kin 1 kwietnia 2022 roku, jednak zdecydowano się na zmianę w kalendarzu z powodu opóźnień.

Możliwe, że za kilka dni dowiemy się nieco więcej na temat projektu. 22 sierpnia startuje bowiem wirtualny konwent DC FanDome.

Źrodło: Variety