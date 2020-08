De Niro, Pacino, Driver, Leto, Lady Gaga - tak może wyglądać obsada nowego filmu Ridleya Scotta 0

Pomimo tego, że Ridley Scott cały czas pracuje nad swoim najnowszym filmem, którym jest The Last Duel, to już spogląda w przyszłość i kompletuje obsadę następnego filmowego projektu. I trzeba przyznać, że na razie wygląda to wybornie.

Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Robert De Niro, Jack Huston i Reeve Carney prowadzą rozmowy w sprawie dołączenia do obsady filmu Gucci finansowanego przez MGM. Wcześniej do projektu zaangażowana została Lady Gaga, która sportretuje postać Patrizii Reggiani, byłej żony Maurizio Gucciego, osądzonej i skazanej za zorganizowanie udanego zamachu na jego życie w 1995 roku. Kobieta spędziła 18 lat w więzieniu i otrzymała przydomek "Czarna Wdowa". W 2016 roku opuściła areszt.

Gucci jest pierwszym projektem od czasu Narodzin gwiazdy, w którym pojawi się nominowana do Oscara Lady Gaga. MGM nabyło prawa do realizacji filmu w kwietniu i zamierza rozpocząć produkcję od razu po zakończeniu prac Ridleya Scotta na planie The Last Duel. Filmowiec ma powrócić na plan zdjęciowy w przyszłym tygodniu.

Scenariusz do filmu o morderstwie Gucciego napisał Roberto Bentivegna na podstawie książki autorstwa Sary Gay Forden "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed".

Źrodło: Deadline