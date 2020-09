Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Siostra Ratched w finałowym zwiastunie nowego serialu Ryana Murphy'ego 0

Netflix udostępnił finałowy zwiastun oraz plakat do najnowszego serialu Ryana Murphy’ego o upiornej siostrze Mildred Ratched.

Ratched to trzymający w napięciu serial Ryana Murphy’ego i Iana Brennana opowiadający historię Mildred Ratched, pielęgniarki ze szpitala psychiatrycznego. W 1947 roku Mildred przybywa do Północnej Kalifornii w poszukiwaniu pracy w najlepszym szpitalu psychiatrycznym, gdzie przeprowadza się nowe i niepokojące eksperymenty na ludzkim umyśle. Wówczas wydaje się, że Mildred ma cechy idealnej pielęgniarki, jednak w miarę, jak wsiąka w system opieki nad chorymi psychicznie pacjentami i poznaje ludzi, którzy do niego należą, przez jej wymuskany styl zaczyna przezierać tlący się w niej od dawna mrok. Okazuje się, że nikt nie rodzi się potworem — potworem można się stać.

Inspiracją do powstania serialu Ratched i postaci wykreowanej przez Evana Romansky’ego, była niezapomniana pielęgniarka o tym samym imieniu w filmie Lot nad kukułczym gniazdem.

W serialu zagrali: Sarah Paulson (jako Mildred Ratched), Cynthia Nixon (jako Gwendolyn Briggs), Judy Davis (jako siostra Betsy Bucket), Sharon Stone (jako Lenore Osgood), Jon Jon Briones (jako doktor Richard Hanover), Finn Wittrock (jako Edmund Tolleson), Charlie Carver (jako Huck), Alice Englert (jako Dolly), Amanda Plummer (jako Louise), Corey Stoll (jako Charles Wainwright), Sophie Okonedo (jako Charlotte) i Vincent D'Onofrio (jako gubernator George Wilburn).

Producentami wykonawczymi serialu są: Ryan Murphy, Ian Brennan, Sarah Paulson, Alexis Martin Woodall, Aleen Keshishian, Jacob Epstein, Jennifer Salt, Margaret Riley, Michael Douglas, Robert Mitas i Tim Minear.

Premiera serialu Ratched już 18 września na Netflix!

Źrodło: Netflix