Reżyser oryginalnego Twistera Jan de Bont wyraził swoje zaskoczenie z faktu, iż w Hollywood zdecydowano się na realizację rebootu. Filmowiec uważa, że tornado we współczesnym filmie może działać z taką siłą na wyobraźnię widzów, jak to miało miejsce w latach 90.

Michael Crichton i Anne-Marie Martin napisali scenariusz filmu, który w 1996 roku okazał się być prawdziwym monstrum w box office. Katastroficzne widowisko zarobiło 495 mln dolarów i zostało drugim najbardziej kasowym tytułem roku – lepszy okazał się być tylko Dzień Niepodległości. Pomimo tego, że produkcja zdobyła mieszane opinie wśród krytyków, Twister zdobył rzeszę wiernych fanów i dzisiaj uchodzi wręcz za klasykę lat 90.

Jakiś czas temu ogłoszono, że w Hollywood narodził się pomysł zrealizowania nowej wersji filmu wyreżyserowanego przez Jana de Bonta. Holenderski filmowiec skomentował te doniesienia i z jego słów można łatwo wywnioskować, że nie jest entuzjastą owej idei.