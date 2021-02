W trakcie rozmowy z dziennikarzem portalu GameSpot, Daisy Ridley mówiła na temat swojej przyszłości i ewentualnego powrotu do roli Rey w uniwersum "Gwiezdnych wojen".

Nigdy nie mów nigdy. Zawsze jestem na to otwarta. Piękne jest także to, że jest to wspaniały, ogromny wszechświat z tymi wszystkimi historiami, które jeszcze nie zostały opowiedziane. Myślę, że jest wiele fajnych rzeczy do zrobienia przed jakimkolwiek potencjalnym powrotem. Jeśli chodzi o ponowne wcielenie się w tę postać, to myślę, że na razie jest to pożegnanie.

stwierdziła Ridley