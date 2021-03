HBO rozmyśla nad kolejnymi spin-offami ''Gry o tron'' 0

Czy po House of the Dragon doczekamy się kolejnych seriali osadzonych w fikcyjnym świecie stworzonym przez George R.R. Martina? Tego nie wiemy. Wiadomo jednak, iż włodarze HBO rozmyślają nad kolejnymi spin-offami. Tylko czy coś z któregoś z nich wyniknie… Czas pokaże.

fot. hbo

HBO ma pomysł na trzy projekty rozszerzające uniwersum Gry o tron. Pierwszy z nich nosi nazwę 9 Voyages aka Sea Snake. Ukaże on wielkie morskie wyprawy jakie odbył Corlys Velaryon na pokładzie statku Sea Snake. Podróżował on do takich miejśc jak Lys, Tyrosh i Myr. Odbył jak sam tytuł mówi 9 słynnych podróży, dzięki którym stał się legendą.

Drugi projekt pod roboczym tytułem Flea Bottom rozegra się w slumsach znajdujących się w Królewskiej Przystanii. W wąskich, ciemnych uliczkach znajduje się mnóstwo burdelów i barów, dla podróżnych. Pomysł na trzeci serial opiera się na podróży księżniczki Nymerii, która na dziesięciu tysiącach statków ocaliła swój lud Rhoyonarów. Wywiozła ich do Dorne po porażce z Valyrianem Freeholdem w wojnie nazwanej Second Spice War. Migracja ta miała miejsce na 1000 lat przed wydarzeniami ukazanymi w powieści Martina Pieśń lodu i ognia. Projekt ten nosi tytuł 10,000 Ships.

Z tych trzech potencjalnych projektów najbardziej ukształtowanym i mającym jak na razie największe szanse na powstanie ma ten opowiadający o morskich podróżach Velaryona. Tylko on posiada scenarzystę, którym został Bruno Heller.

Co sądzicie o pomysłach na dalsze rozwijanie uniwersum Gry o tron?

Źrodło: deadline