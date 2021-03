"Godzilla Vs. Kong" - pojawiły się pierwsze opinie krytyków dotyczące widowiska

Do premiery superprodukcji Godzilla vs. Kong pozostało coraz mniej czasu. Z tego też powodu w mediach społecznościowych zeszło embargo, a co za tym idzie zaczęły pojawiać się pierwsze opinie ludzi, którzy mieli okazję obejrzeć epickie starcie dwóch kultowych potworów.