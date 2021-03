Brytyjski reżyser Wayne Che Yip dołącza do ekipy serialu ''Władca Pierścieni'' 0

Amazon ogłosił, iż powiększyła się filmowa ekipa jednego z największych serialowych przedsięwzięć ostatnich lat. Serial Władca Pierścieni ma nowego reżysera, który odpowie za cztery odcinki. Jest nim brytyjski reżyser Wayne Che Yip.

Yip pracował przy takich serialowych hitach jak Hunters, Preacher, Utopia czy Doktor Who. Zaangażowany jest także w inną nadchodzącą produkcję Amazona – epicki serial fantasy The Wheel of Time.

Dwa pierwsze odcinki Władcy Pierścieni wyreżyserował J.A. Bayona. Pałeczkę po nim na cztery kolejne epizody przejmuje właśnie Wayne Che Yip. Zdjęcia do serialu trwają już od jakiegoś czasu. Plany zdjęciowe znajdują się w Nowej Zelandii.

To prawdziwy zaszczyt być zaproszonym do świata Tolkiena. Każdego dnia nie mogę się doczekać współpracy z niesamowitym zespołem, który już pracuje w Nowej Zelandii. Pokornie współtworzymy spuściznę najwspanialszej historii jaką kiedykolwiek opowiedziano. powiedział Yip

Akcja serialu Amazona, która opiera się na twórczości J.R.R. Tolkiena, rozgrywać będzie w się w Drugiej Erze Śródziemia, a więc na ponad 3000 tysiące lat przed wydarzeniami z filmowego Władcy Pierścieni. Prawdopodobnie ujrzymy powstanie Saurona, stworzenie Jedynego Pierścienia i pojawienie się Upiorów Pierścienia.

Źrodło: ComingSoon